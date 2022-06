Fiamme in magazzini a Crotone. ancora ignote le cause

Un incendio è divampato stamani in alcuni magazzini situati sulla statale 106 in località Poggio Pudano, a Crotone. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale che lavorano hanno lavorato dalle 9.30.

Interessati dalle fiamme un ufficio di una attività di autonoleggio ed un deposito ad uso privato. Adiacente ai locali colpiti dalle fiamme un'officina meccanica con all'interno autovetture ed un garage privato e sulla parte superiore appartamenti adibiti a civili abitazioni.

L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme agli appartamenti ed all'officina, mentre il denso fumo nero ha interessato anche la statale 106 senza, comunque, creare gravi problemi di viabilità. Sul posto è intervenuta la polizia stradale ed una volante della Questura per gli adempimenti di competenza.

Al momento è da stabile l'origine dell'incendio.