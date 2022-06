Fondazione dell'Arma, sipario aperto al Teatro Greco di Siracusa

Stasera a Siracusa, nello splendido scenario del Teatro Greco, si è tenuta la cerimonia del 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La manifestazione si è aperta alla presenza di una nutrita rappresentanza di Sindaci dei 21 Comuni della provincia, del Prefetto di Siracusa e delle Autorità civili, militari e religiose. Dopo l’ingresso del Prefetto, un reparto di formazione composto da militari in Grande Uniforme, rappresentanti delle Stazioni Carabinieri della provincia, e da Carabinieri delle varie specialità, oltre che a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni combattentistiche e d’Arma con rispettivi Labari, fra cui quello del Libero Consorzio Comunale e della Città di Siracusa, si è schierato sulla maestosa scalinata che funge da scenografia dell’Edipo Re, in scena in questi giorni.

Nel corso della cerimonia, si sono esibiti gli allievi attori dell’Accademia di teatro della Fondazione INDA e gli alunni del 13° Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa, mentre l’Inno Nazionale e le marce militari sono state suonate dagli studenti del Liceo Gargallo, diretti dal Professore Giovanni Uccello.

Il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, e l’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Teo LUZI, sono stati letti dall’attore Giuseppe Sartori che in questi giorni interpreta il ruolo di Edipo nella tragedia in scena per le rappresentazioni classiche e da un alunno del 13° Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa.