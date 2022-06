Referendum, a Siracusa per il sì sulla Giustizia: Faraone e Garozzo incontrano la stampa

“Il 12 giugno, oltre al rinnovo delle amministrazioni di alcuni comuni della Provincia, siamo tutti chiamati alle urne per esprimerci su 5 quesiti referendari in materia di Giustizia. Italia Viva Siracusa, nel corso di una conferenza stampa che si terrà il giorno 8 giugno alle ore 16.30 in Siracusa nel Corso Timoleonte n. 101, alla presenza del Senatore Davide Faraone e del componente dell’esecutivo Regionale con delega alla legalità e giustizia Giancarlo Garozzo, confermerà l’importanza e la necessità di andare a votare anche per il referendum e soprattutto di votare “Sì” a tutti i quesiti, per cominciare quel percorso di rinnovamento della giustizia di cui il paese ha bisogno“

Così Alessandra Furnari e Saverio Bosco coordinatori provinciali Italia Viva Siracusa.