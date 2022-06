Dal 15 giugno operativa la Guardia Medica al Lido di Noto

"Comunico con grande soddisfazione che dopo due anni è stata riattivata l'1 giugno 2022 la Guardia Medica turistica, nella struttura del “Centro Pio La Torre” in via Corrado di Lorenzo Borgia a Lido di Noto.

Il servizio sarà attivo a decorrere dal 15 giugno fino al 15 settembre." Lo scrive sul suo progilo Facebook il sindaco di Noto, Corrado Figura.

"È, senza ombra di dubbio, un risultato di grande importanza, che avevo promesso ai miei concittadini durante la campagna elettorale - scrive Figura - La guardia medica è un punto di primo intervento, che darà maggior salvaguardia e presidio, garantendo il trattamento delle emergenze sanitarie ai netini, ma anche ai nostri tanti visitatori e turisti già presenti in Città e nelle zone balneari da più di due mesi. Mi corre l’obbligo di ringraziare la direzione dell’ASP, il Direttore Generale dott. Salvatore Lucio Ficarra, il Direttore Sanitario ASP dott. Salvatore Madonia, il Direttore del Distretto dott. Giuseppe Consiglio e il Responsabile dell’U.O.S. ASB dott. Natale Lago".