Zootecnia, gli allavatori di Rosolini smaltiranno le carcasse di animali per proprio conto

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola e l'assessore alle Contrade, Vincenzo Liuzzo, portano a casa un ottimo risultato a beneficio degli allevatori e agricoltori, oggi tartassati più che mai dal caro energia. E' stata stipulata una convenzione tra l'amministrazione Spadola e l'Asp per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse degli animali. Non dovranno più pagare un solo centesimo per liberarsi degli animali morti, ma sarà loro compito smaltirli, sempre nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Si tratta di un accordo che non ha precedenti al Comune di Rosolini. Tutto è stato possibile per il lavoro svolto dallo scorso mese di gennaio, da Spadola e Liuzzo, Salvatore Latino, responsabile del dipartimento di Igiene e Sanità ed il veterinario Gino Caccamo e la collaborazione dell'Azienda Sanitaria locale. "Anche in questa circostanza - dice il sindaco Spadola - siamo vicini agli allevatori e alla aziende della zootecnia, costretti oggi ad affrontare onerose spese per l'acquisto del gasolio per i trattori e le bollette dell'energia elettrica per le trivelle. Adesso le carcasse degli animali potranno essere smaltite nei terreni di loro proprietà senza aggiungere alcun costo in questo momento assai delicato per la categoria".