Morti in un incidente due top manager del maggior social russo

Il vice amministratore delegato e un altro top manager del più famoso social russo VKontakte - Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov - sono morti questa mattina in un incidente nella regione autonoma di Nenets, nell'Artico russo.

Il loro veicolo si è ribaltato mentre attraversavano il fiume Bolshaya Bugryanitsa, a 47 chilometri dal villaggio di Shoina, e sono stati trascinati in mare.

Lo ha dichiarato la società di social network russa alla Tass: "Questa mattina sono emerse notizie molto tristi sulla tragica morte di Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov in un incidente. Siamo in lutto con le loro famiglie e i loro amici".

Secondo la ricostruzione riferita dall'agenzia russa Ria Novosti, Gabrielyan e Merzlyakov partecipavano a una spedizione su veicoli fuoristrada anfibi. Stavano attraversando il fiume quando il mezzo si è ribaltato. La stessa cosa è accaduta ad altri membri della spedizione, tra cui la moglie di Gabrielyan, salvati da residenti locali