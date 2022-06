Il tecnico del Milan Pioli sbarca a Pachino: va al Lido 'Baiamuri'

Dopo avere conquistato con il suo Milan lo scudetto, è tempo di vacanze per mister Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha scelto come base logistica, Taormina, ma non ha disdegnato una visita in uno dei mari più belli del sud est dell'isola. Così Pioli ha scelto il mare di Pachino, per l'esattezza la spiaggia di Morghella. Accompagnato da Giovanni Chiaramida si è fermato nel lussuoso lido di 'Baiamuri' per un tuffo nel mare 'caraibico' del profondo sud.

Il tecnico del Milan è stato visto anche a Marina di Modica e Pozzallo

In quest'ultimo comune ha cenato, con amici, in un locale in riva al mare e ha incontrato il sindaco, Roberto Ammatuna, appassionato di calcio e tifoso rossonero. "Voglio una foto con il mio idolo, grande Milan", ha detto il primo cittadino, dando un buffetto sulla guancia al tecnico, mentre alcuni passanti hanno immortalato i due e postato anche un video sui social.