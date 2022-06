La provincia di Trapani si candida a capitale del libro italiano per il 2023

La provincia di Trapani si candida a Capitale italiana del Libro 2023. I rappresentanti di 17 rassegne e festival letterari del trapanese, grazie al Distretto turistico della Sicilia occidentale, hanno creato una rete di collaborazione per ottimizzare il lavoro di promozione e divulgazione delle cultura del libro.

Il Distretto, nei giorni scorsi, era presente ad Assisi, agli Stati generali dei Patti per la lettura curati dal Centro per il libro e la lettura, e si è collocata al primo posto in Sicilia per aver sottoscritto i Patti intercomunali facendo rete tra i comuni, con il coordinamento della Sovrintendenza. L'assessore comunale alla Cultura, Rosalia D'Alì, ha dichiarato: "Ritengo che sia una grande soddisfazione per tutti, frutto di un lavoro di squadra fatto con impegno e dedizione".