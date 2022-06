Covid, meno contagi nel Ragusano: nessun nuovo decesso

In leggero caloi il numero dei positivi al covid nel Ragusano. I contagi, nel report Asp del 7 giugno, sono 1.588: 1.555 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale. I morti sono sempre 558, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 45 Acate, 34 Chiaramonte Gulfi, 107 Comiso, 20 Giarratana, 97 Ispica, 358 Modica, 2 Monterosso, 142 Pozzallo, 456 Ragusa, 39 Santa Croce Camerina,

77 Scicli, 78 Vittoria.