Canicattini, consegnati gli attestati di partecipazione al 13° Anno Accademico di UNITRE

Dopo due anni di emergenza Covid che ne hanno bloccato l’attività a causa dei lunghi lockdown, nella serata di lunedì 6 giugno 2022, nell’aula consiliare del Comune di Canicattini Bagni si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al 13° Anno Accademico di Unitre, l’Università della Terza Età di Canicattini Bagni, promossa dall’Amministrazione comunale e diretta dal Prof. Giuseppe Di Mari, con la collaborazione del Centro Studi S. Tommaso d’Aquino di Siracusa.

Una nuova “ripartenza” con la cultura e i saperi per gli iscritti al Centro Diurno Anziani, e da quest’anno per tutti i cittadini che hanno voluto prendervi parte, che ha visto ancora una volta l’apprezzato impegno professionale e solidale di tanti docenti ed esperti che in modo volontario hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze.

Presenti, con il Sindaco Marilena Miceli e il Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta, che da Sindaco della città, all’inizio del suo mandato, istituì, assieme al Centro Diurno Anziani, questo prestigioso momento di arricchimento culturale per i suoi concittadini, anche la Presidente del Centro Diurno Anziani, Loretta Barbagallo, Vice Presidente del Consiglio comunale, la Vice Presidente del Centro, Professoressa Giovanna Giangravè con i componenti il Comitato di Gestione del Centro e alcuni dei docenti che si sono alternati nel corso dell’Anno Accademico.

Come vuole la tradizione di Unitre Canicattini Bagni, quest’anno le lectio magistralis sono state affidate ai Professori Concetto Baronessa, filosofo, ed Emanuele Dimauro, igienista e maestro di Yoga.

A presentare il lavoro svolto durante l’anno, che ha riguardato come sempre un’ampia offerta conoscitiva, dalla comunicazione all’arte, alla medicina, al benessere psico fisico, letteratura, filosofia, sicurezza, protezione civile ed altro, è stata la Coordinatrice dei Corsi, la Professoressa Teresa Amodio.

«Una ripresa doverosa dopo la lunga chiusura per Covid che ci ha privati di un momento aggregativo come il Centro Anziani – ha detto il Sindaco Marilena Miceli -. Per cui ringrazio la Presidente Loretta Barbagallo per l’egregio lavoro svolto di riavvio e ripresa con una serie di attività, sostenute come sempre dall’Amministrazione comunale, che hanno rivitalizzato tutta la struttura, e ringrazio il prof. Di Mari, la professoressa Amodio e tutti i docenti per non aver fatto perdere questa straordinaria esperienza che è Unitre».

Alle parole del Sindaco si sono aggiunte quelle fiduciose della Presidente Loretta Barbagallo e del Presidente Paolo Amenta di un impegno costante nei confronti della popolazione anziana della città.

La cerimonia è stata animata dalle performance teatrali dell’attrice Lalla Bruschi, che ha recitato alcuni passi di tragedie greche (Agamennone, Antigone, Medea), in questo periodo protagoniste al Teatro Greco di Siracusa