La nomina di Aricò scatena l'ira del Centrodestra: tutti contro Musumeci

Nel centrodestra siciliano, appena pacificato dopo il lungo braccio di ferro sulla scelta del candidato a sindaco di Palermo, scoppia di nuovo la polemica, dopo che nel pomeriggio il presidente della Regione ha deciso di nominare Alessandro Aricò, parlamentare delll'Ars eletto nel partito del governatore (Diventerà bellissima) assessore regionale alla Formazione professionale, posto da poco lasciato da Roberto Lagalla che si è candidato a sindaco del capoluogo siciliano.

Poco dopo l'annuncio di Musumeci e mentre arrivavano ad Aricò un "sincero in bocca al lupo" del predecessore Lagalla, è arrivata una nota congiunta a firma di Nino Minardo (Prima l'Italia), Gianfranco Miccichè (FI), Massimo Dell'Utri (Noi con l'Italia) e Roberto Di Mauro (Autonomisti) che bocciava la nomina di Aricò, definito comunque "persona rispettabilissima".

A non andare giù ai quattro leader siciliani del centrodestra è innanzitutto la tempistica: "Alla vigilia delle elezioni amministrative la nomina non è solo inopportuna da un punto di vista politico ma conferma, qualora ve ne fosse bisogno, la deriva presa da Musumeci che sceglie ancora una volta il modello dell'uomo solo al comando piuttosto che il dialogo con chi lo ha eletto e sostenuto".