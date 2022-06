Consorzio Bonifica Ragusa, condannati dalla Corte dei Conti ex dirigenti

La Corte d’Appello della Corte dei Conti ha confermato le condanne comminate in primo grado ai funzionari del Consorzio di Bonifica di Ragusa. Sarebbero state pagate, secondo l’accusa, indennità di funzioni non dovute. Le condanne hanno riguardato l’ex commissario straordinario Dario Cartabellotta e l’ex direttore generale Giovanni Cosentini. In solido, tra loro, dovranno pagare 106 mila euro per i danni provocati al Consorzio.

Altri 18 mila euro li dovrà pagare il solo Cosentini, a cui vanno aggiunti altri 46 mila euro in solido con l’ex commissario straordinario Francesco Petralia.