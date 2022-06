Modica, i soliti vandali imbrattano percorsi turistici in centro storico

Continua a Modica l'azione incivile di inqualificabili vandali che, di notte, non hanno niente di meglio da fare che imbrattare i muri che delimitano la scalinata che, dal Duomo di San Pietro, conduce alla casa natale di Salvatore Quasimodo (nella foto). Qualche mese fa il Comune installò delle telecamere che non hanno scoraggiato i soliti teppisti. Inutili sono stati anche un paio di interventi di pulizia. Il fenomeno assume aspetti preoccupanti e sarebbero necessari controlli e, soprattutto, qualche multa esemplare. In attesa del rinsavimento di questi imbrattatori seriali.