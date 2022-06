Università Kore di Enna, 2 ore in meno di lavoro e più 10% negli stipendi

Il consiglio di amministrazione dell'università Kore di Enna ha disposto la riduzione di due ore dell'orario di lavoro settimanale e l'aumento di tutti gli stipendi per i dipendenti amministrativi e tecnici per un ammontare netto del 10%.

Le due misure, proposte dal presidente Cataldo Salerno ed approvare all'unanimità, fanno seguito ad altre iniziative adottate lo scorso anno, mediante le quali erano state elevate le categorie di appartenenza.

Il doppio intervento mira ad alleviare l'impatto dei salari dei dipendenti non docenti con gli aumenti in atto del costo della vita e delle spese energetiche in particolare, mentre la riduzione delle ore di lavoro settimanale si tradurrà in un pomeriggio libero in più.

La Kore ha voluto anche premiare l'impegno dei propri dipendenti in relazione ai successi ottenuti dall'ateneo, dopo che agli studenti è stato ridotto del 20% per due anni di seguito l'entità del contributo fisso, mentre i docenti hanno registrato negli ultimi anni significativi avanzamenti di carriera, naturalmente in questo caso in presenza dell'abilitazione scientifica nazionale.