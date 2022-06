Auto sulla folla a Berlino, un morto e una trentina di feriti

Sono una trentina le persone rimaste ferite e c'è una vittima a Berlino, dopo che un'auto ha investito un gruppo di persone nel cuore della città, a Charlottenburg. Un uomo è stato fermato. La polizia non ha voluto riferire la nazionalità né i dettagli dell'accaduto e non ha chiarito il numero delle persone coinvolte. Secondo il portavoce della polizia "non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un'azione intenzionale".

Secondo i vigili del fuoco la segnalazione è avvenuta alle 10.30. Sul posto sono confluite oltre 60 unità dei vigili del fuoco. L'auto che ha travolto il gruppo è una Renault. Presenti anche diverse ambulanze, accorse per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sono in condizioni gravi. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario, ma il luogo è vicinissimo a quello dell'attentato in cui persero la vita 12 persone nel 2016, quando il tunisino Anis Amri travolse la folla del mercatino di Natale.

Dopo aver investito un gruppo di persone a Berlino, l'uomo alla guida dell'auto è tornato sulla corsia e si è schiantato contro la vetrina di un negozio 200 metri dopo. È uno dei dettagli emersi dal primo statement della polizia sul posto, rilasciato a giornalisti e tv. L'uomo è stato fermato. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe provato a fuggire a piedi ma sarebbe stato bloccato dai passanti che lo avrebbero consegnato alle forze dell'ordine.