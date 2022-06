Neurologia e stroke unit di Siracusa, nuovo centro prescrittore anticorpo monoclonale contro colesterolo alto

L’Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale Umberto I di Siracusa è stata individuata dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana quale Centro abilitato alla prescrizione dell’anticorpo monoclonale Alirocumab. Tale medicinale appartiene a una nuova classe di farmaci chiamati inibitori della PCSK9 (proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9), che forniscono nuove opzioni terapeutiche per il trattamento dell’ipercolesterolemia grave.

Si tratta del terzo Centro prescrittore nell’Asp di Siracusa per il trattamento del colesterolo alto con anticorpi monoclonali individuato dall’Assessorato regionale della Salute che ha esteso nel 2021 la prescrivibilità dell’anticorpo monoclonale Alirocumab alle Unità operative di Neurologia, oltre le Unità operative di Cardiologia e UTIC dell’ospedale Umberto I di Siracusa e l’Unità operativa di Medicina interna dell’ospedale Avola/Noto, dal 2018 Centri prescrittori degli anticorpi monoclonali Alirocumab ed Evolocumab per i casi di ipercolesterolemia grave.

Tali anticorpi devono essere usati in aggiunta a una dieta sana ed hanno lo scopo di ridurre i livelli elevati di colesterolo nel sangue in persone che non riescono a controllarli, nonostante dosi ottimali di statine o che non possono assumere statine per gli effetti collaterali o le controindicazioni.