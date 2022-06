Palermo, corso specialistico-tecnico per assaggiatori di oli d'oliva vergini

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal competente Assessorato Regionale, nei giorni scorsi si è tenuto, presso l’aula informatica della DT VII-Sicilia, il corso specialistico tecnico per assaggiatori di oli d’oliva vergini volto a formare le nuove professionalità all’interno dell’Agenzia nel settore degli oli d’oliva che vede il Panel Test come analisi cardine per la conformità dei prodotti sul mercato.

Le cinque giornate dell’attività formativa sono state caratterizzate da lezioni frontali riguardanti la normativa unionale e nazionale, nel settore oleario, e da prove pratiche volte alla valutazione dell’idoneità degli assaggiatori come previsto dai documenti del Comitato Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

A conclusione del corso, ad ogni partecipante, è stato rilasciato un attestato di idoneità fisiologica all’assaggio, propedeutico all’iscrizione alla competente sezione regionale dell’albo nazionale degli assaggiatori.

ADM, ormai da anni, vanta al suo interno 6 Comitati di Assaggio Ufficiali costituiti presso i Laboratori Chimici di Palermo, Roma, Genova, Verona, Bari e Cagliari che operano a pieno regime su tutto il territorio nazionale a tutela della qualità e conformità dei prodotti