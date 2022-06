Covid, nel Ragusano tornano ad aumentare i contagi

Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano. Resta quindi fermo a 558 il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati del contagio si registra un nuovo aumento dei positivi che salgono a 1.604 (il giorno prima erano 1.588): di cui 1.572 si trovano in isolamento domiciliare e 32 sono ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 49, Chiaramonte 33,

Comiso 106, Giarratana 17, Ispica 98, Modica 370, Monterosso Almo 2, Pozzallo 143, Ragusa 460, Santa Croce Camerina 41, Scicli 81, Vittoria 172.