M5s e 'Bene Comune' scende in piazza a catania contro la spazzatura

Ora basta! Catania è sempre sommersa dai rifiuti. Paghiamo tasse altissime per una gestione pessima, che ha trasformato la città in una discarica a cielo aperto!

Scendiamo in piazza contro questa amministrazione che sta mortificando noi cittadini e il nostro territorio, scendiamo in piazza contro il governo Musumeci che non ha risolto i problemi della gestione rifiuti, trasformando la Sicilia in una mega isola non ecologica.

Scendiamo in piazza per svegliare le coscienze assopite e resilienti, per dare un segnale forte, concreto, per dire basta a questo scempio.

Ci vediamo tutte e tutti, in piazza Stesicoro venerdì 10 giugno, alle ore 18,00. La manifestazione è organizzata dal M5s e da 'Bene Comune'.