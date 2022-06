Latitante viaggia in treno dalla Germania: viene preso a Messina

La Polizia Ferroviaria di Messina ha arrestato un catanese di 28 anni, destinatario di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania L'uomo è stato rintracciato a bordo di un treno proveniente da Roma e diretto a Siracusa. Alla vista dei poliziotti, impegnati nei servizi di pattugliamento in stazione e a bordo treno, il giovane ha manifestato un atteggiamento nervoso che ha attirato l'attenzione degli agenti. Il controllo effettuato dagli uomini della Polfer di Messina ha permesso di appurare che quel passeggero era latitante da circa due mesi visto che a suo carico vi era un mandato di arresto europeo, emesso all'inizio di aprile di quest'anno, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività di Polizia, gli operatori hanno accertato che il predetto, in un primo momento, si era rifugiato in Germania per sfuggire all'arresto scaturito da un'operazione antidroga effettuata nel catanese in cui era coinvolto; aveva poi deciso di far ritorno nella sua città di origine, utilizzando il mezzo ferroviario, dopo essere sfuggito ad altro blitz della Polizia tedesca. L'uomo è stato condotto in carcere.