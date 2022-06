Modica, il PD: perchè non sono decadute le nomine fiduciarie del sindaco dimissionario?

Nota del circolo PD di Modica sulle nomine fiduciarie decise dal sindaco, Ignazio Abbate. Le nomine, secondo l'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale 30/2000 decadono nel momento della cessazione del mandato del primo cittadino. Abbate, infatti, si è dimesso per candidarsi alle Regionali, "Deve ritenersi, come del resto ha chiarito il C.G.A di Palermo, che la cessazione del mandato del Sindaco travolge tutte le nomine di rappresentanti del comune presso altri enti effettuate dallo stesso durante il mandato elettivo". "A Modica invece, e non poteva essere altrimenti - continua il documento del PD - si continua seguendo il supremo giudizio discrezionale del sindaco stesso, oggi dimissionario sulla carta ma stabilmente al comando nella realtà. Ci appare alquanto surreale e allo stesso tempo provocatoria, per usare un eufemismo, l’elezione (non si sa da chi) del comitato scientifico del museo “Serafino Amabile Guastella” di Modica. Ovviamente vorremmo rivolgerci al segretario comunale affinché congeli in autotutela le nomine finché non sia chiarito a norma di legge il perdurare della loro legittimità. Ovviamente vorremmo, ma preferiamo rivolgerci al nuovo commissario, dottoressa Domenica Ficano, non fosse altro perché proviene da un ambiente estraneo, , con la nutrita speranza che la normalità, e il rispetto della normativa, torni ad essere di moda in questa città".