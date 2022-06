Ordine Avvocati di Siracusa: convegno nazionale al Castello Maniace dal 9 all’11 giugno

“Avvocatura 4.0 Valore e Futuro” è il tema del Convegno nazionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa da giovedì 9 a sabato 11 giugno. L’importante appuntamento che riunirà avvocati e relatori provenienti da tutta Italia, è in programma in tre prestigiose sedi nel centro storico di Ortigia: il Castello Maniace, la sede del Consorzio Plemmirio e le aule del Dipartimento di Architettura.

Dopo due anni di forti restrizioni per l’emergenza sanitaria, il Convegno annuale dell’Ordine degli Avvocati torna in presenza con l’obiettivo di discutere e riflettere sulle “Prospettive di riforma e di rinascita giuridica, sociale ed economica dopo la pandemia, tra tutela del patrimonio culturale e valorizzazione del territorio”. Nella tre giorni al Comprensorio Maniace, tra i temi affrontati la Riforma Cartabia del processo civile e del processo penale e poi ancora la tutela dei beni culturali, la valorizzazione dell'ambiente tra necessità energetiche, tutela delle coste e dell'ambiente marino, le pari opportunità e l’inclusione. Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, Carmelo Greco, chiuderà il convegno sabato 11 giugno, alle 12,30, nella sede del The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human rights, dove si svolgerà nella mattinata l'assemblea dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

Il convegno, considerate le numerose presenze da tutta Italia, sia tra i relatori sia tra i partecipanti, sarà anche una grande occasione di promozione di Siracusa e delle sue bellezze perché oltre al fitto programma di incontri, dibattiti e relazioni, ci sarà l’opportunità di visitare la città e i suoi monumenti, oltre a partecipare agli eventi in programma a Siracusa durante il convegno.