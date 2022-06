Palermo, nel chiostro del monastero di Santa Caterina degustazione ricette delle monache

C’era l’arancina piccante di Pasquetta, ripiena di carne di tacchino e peperoncino, oppure il baccalà fritto condito in agrodolce per conservarlo meglio. Nei monasteri carne rossa se ne mangiava pochissima, già la Regola prescriveva una grande frugalità, in più si pensava che potesse “risvegliare” i sensi (cit. Montanari): quindi tante verdure per accompagnare agnello, pollo e tacchino, poco pesce. Ma non è che nei conventi si mangiasse male, anzi, le monache si ingegnavano per far nascere piatti saporiti, spesso pescando dai ricettari delle famiglie d’origine (se erano di nascita aristocratica) o addirittura inviando piatti sulle tavole dei parenti, in occasione delle feste (se si trattava di famiglie meno abbienti). Fatto sta che, al fianco delle ormai famosissime minne di Vergini, mustazzola, cannoli e Trionfo di Gola, sono stati recuperati anche alcuni dei piatti più abituali. Si potranno assaggiare in versione mignon ogni venerdì dalle 19 alle 22 (a partire dal 10 giugno) al monastero di santa Caterina d’Alessandria, protagonisti di un nuovo progetto che non mancherà di attirare palermitani e soprattutto turisti.