Figh Comitato Sicilia, l'Aretusa Siracusa si aggiudica il titolo regionale nel Campionato nazionale maschile Under 15

L’interminabile stagione federale 2021/2022 del Comitato regionale Sicilia Figh nello scorso fine settimana ha celebrato il suo penultimo atto. Infatti al Palamili di Messina si sono svolte tra il 4 ed il 5 giugno le Final Eight regionali del Campionato nazionale Maschile Under 15.

Ad aggiudicarsi il titolo regionale è stata l’Aretusa Siracusa che in una entusiasmante finale ha battuto il Leali Marsala per 21 – 20. Per la società siracusana questo risultato è il suggello di una indimenticabile stagione che li ha visti primeggiare in Sicilia anche nella Under 17 maschile e vincere anche il campionato di serie B maschile.

L’Aretusa è arrivata in finale battendo nei quarti l’HC Mascalucia per 50 – 17 ed in semifinale il Giovinetto Petrosino per 29 – 27. Il cammino del Leali Marsala invece è stato della vittoria nei quarti con l’Avola per 30 – 21 ed in semifinale nel derby contro la Pallamano Marsala per 30 – 26.

Detto delle prime due posizioni al terzo posto invece si è classificata la Pallamano Marsala che ha battuto il Giovinetto Petrosino per 27 – 17 mentre al quinto l’Avola vincente contro i padroni di casa dell’HB Messina per 29 – 10 ed infine nella finale per il settimo ed ottavo posto ad imporsi è stato la Mattroina sull’HC Mascalucia per 29 – 24.

La stagione agonistica ufficiale si concluderà sabato prossimo 11 giugno a Troina con le finali regionali Under 13 miste.