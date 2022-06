Italia Viva a Siracusa: "5 sì al Referendum sulla Giustizia" VIDEO

La Giustizia ha bisogno di essere riformata e da martedì se ne occuperà l'Aula del Senato chiamata a pronunciarsi su tanti emendamenti. Davide Faraone lo ha detto questo pomeriggio a Siracusa in una manifestazione per promuovere i referendum di domenica prossima e di votare sì. Non lesina frecciate al M5s, definendoli 'giustizialisti'. Lo chiede Matteo Renzi e lo faranno colonnelli, soldati e simpatizzanti di Italia Viva. Resta in piedi il nodo del quorum, ma Faraone invita la squadra a mobilitarsi per il voto. Alla riunione siracusana al tavolo della presidenza erano presenti i due coordinatori provinciali del partito, Alessandra Furnari e Saverio Bosco, il senatore Davide Faraone e l'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, oggi responsabile legalità in Sicilia di Italia Viva. Proprio Garozzo invita a votare sì. L'ex sindaco è contro la legge Severino che 'non è garantista e che di fatto azzoppa i sindaci all'80 per cento che sono poi l'espressione della volontà popolare".