Pippo Sorbello chiama la piazza: stasera comizio di chiusura a Melilli

Pippo Sorbello, candidato a sindaco di Melilli, stasera alle 20, farà il suo ultimo appello al voto alle 20 in piazza Salvatore Rizzo. Avrebbe dovuto chiudere, come da sorteggio, domani alle 18,30, ma il troppo caldo di questi giorni hanno convinto l'intero staff che sostiene Sorbello a presentarsi stasera ai suoi concittadini.

Già sindaco ed anche parlamentare all'Ars, Sorbello ed il suo Movimento 'Progetto Comune' ha dimostrato grande grinta e sopratutto la capacità di recuperare nei confronti del suo antagonista, l'uscente Peppe Carta. Quella di Melilli, Villasmundo e Città Giardino, così come 5 anni fa, sarà una battaglia all'ultimo voto. Sorbello ha le carte in regola per riprendersi la rivincita con il suo avversario che nelle ultime comunali riuscì a spuntarla per solo otto voti. Per l'esito finale sarà determinante il voto nelle frazioni di Villasmundo e Città Giardino.

"Il nostro obiettivo - dice Sorbello è quello di far rinascere l'entusiasmo e l'orgoglio di appartenere a questa comunità. Per rilanciare lo sviluppo economico, sociale e culturale di Melilli è necessaria la partecipazione di tutta la cittadinanza all'attività politica e amministrativa. Per questo intendiamo dare vita ad un'amministrazione condivisa, aperta al dialogo con tutte le parti sociali".

In questa corsa per le amministrative a Melilli, Sorbello, non è solo. Può contare sul sostegno della deputata 'forzista' all'Ars, Daniela Ternullo, protagonista di un appassionato comizio domenica scorsa, dove ha utilizzato toni ironici contro Carta, senza mai trascendere nel personale, nè ha utilizzato toni volgari e arroganti e dell'architetto Salvo Cannata, con il quale l'aspirante sindaco ha sancito un'intesa di 'pari dignità'. Partita tutta aperta fino alle 23 del 12 giugno.