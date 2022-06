Siracusa, arrestato un ladro: deve scontare 5mesi di carcere

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, un pregiudicato siracusano di 36 anni che nel 2020 si era reso responsabile di diversi episodi di furto in attività commerciali del centro storico.

All’arrestato sul quale pendeva una condanna residua di 5 mesi di reclusione, era stato concesso il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma i Carabinieri hanno accertato che il soggetto non rispettava le prescrizioni della misura e che almeno in una circostanza aveva fornito false generalità per eludere un controllo. Vista la sua condotta, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la revoca dell’affidamento per scontare il resto della pena in carcere. I militari lo hanno così rintracciato e condotto a Cavadonna.