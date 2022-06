Onorificenza "Vittoria Insigne" conferita agli Istituti scolastici della città

Si terrà domani alle ore 19:00 in Piazza Vittoria Colonna, a Vittoria, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari una cerimonia pubblica per il conferimento del premio “Vittoria Insigne” dedicato alla sua Scuola. “Vittoria Insigne” alla Scuola di Vittoria per l’impegno e la continua azione di sostegno per la crescita civile e culturale della città.

Dopo il forzato isolamento dovuto ai due anni di pandemia da Covid 19 che ha penalizzato gli studenti, gli Istituti della Città sono tornati a essere luoghi in cui si cresce, ci si incontra, si sperimenta la vita comune e il senso civico della collaborazione, nonché l’importante compito di educare e formare la nuova generazione di vittoriesi.

Vittoria si stringe attorno alla sua Scuola e conferisce l’onorificenza “Vittoria Insigne” che rappresenta la garanzia stessa della ripresa e la prova della vitalità della comunità locale.