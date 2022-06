Polizzi Generosa, assegnata al Comune tenuta agricola confiscata alla mafia

Una tenuta agricola di 16 ettari confiscata alla mafia, nelle Madonie, è stata assegnata al comune di Polizzi Generosa. Il terreno si trova in contrada Verbumcaudo, a ridosso di un altro feudo a suo tempo confiscato al boss Michele Greco. Il sindaco Gandolfo Librizzi ha richiamato il valore simbolico dell'assegnazione di un bene al quale sarà attribuita una funzione sociale sull'esempio del feudo di Verbumcaudo che, d'intesa con la Regione, il comune ha affidato al Consorzio madonita per lo sviluppo e la legalità. "Si può pensare - ha detto Librizzi - a un accorpamento del bene appena acquisito con il feudo da tempo in produzione. Il comune di Polizzi Generosa e la sua amministrazione si pongono al centro delle politiche sulla gestione dei beni confiscati da portare avanti unitariamente con altre amministrazioni comunali".