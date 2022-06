Siracusa, nuova assegnazione delle deleghe ai componenti della Giunta comunale

Con una determina firmata ieri, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha provveduto a rimodulare l’assegnazione delle deleghe agli assessori della Giunta. Questa la nuova distribuzione delle competenze.

Andrea Buccheri si occuperà di Igiene Urbana, Polizia ambientale, Verde pubblico e decoro urbano, Sanità (Tutela animali e fauna urbana, Servizi sanitari); Agata Bugliarello di Beni demaniali e patrimoniali, Beni comuni, Risorse umane e Affari legali; Concetta Carbone di Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa, Attuazione del programma, Democrazia partecipata e Politiche educative, Città educativa; Pierpaolo Coppa di Economico finanziario, Entrate e servizi fiscali, Istruzione e diritto allo studio, Programmazione opere pubbliche e coordinamento e monitoraggio delle politiche di sviluppo sostenibile, Tutela del territorio e dell’ambiente, Partenariato pubblico privato; Andrea Firenze di Sviluppo economico e competitività (agricoltura, pesca, mercati e fiere), Risorse mare, Sport e tempo libero, Politiche giovanili, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e Statistica; Fabio Granata di Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco, Università, Sviluppo e valorizzazione del turismo, Legalità e Trasparenza; Vincenzo Pantano di Protezione civile, Edilizia scolastica e Trasporti e diritto alla mobilità; Giuseppe Raimondo di Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Tutela del suolo, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione urbana, Sistema energia ed efficientamento energetico, Pubblica illuminazione; Dario Tota di Polizia municipale, Servizi demografici e Decentramento.

Il sindaco Italia mantiene ad interim le seguenti rubriche: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Edilizia privata, Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia residenziale sociale, Società ed enti partecipati, Cimitero e servizi cimiteriali oltre a tutte le competenze residuali non espressamente indicate nella determina. Le materie non comprese nei rami dell’Amministrazione cui sono destinati gli assessore restano di competenza del sindaco. Alla carica di vice sindaco è stato confermato Pierpaolo Coppa.