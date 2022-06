Concorso nazionale della Bontà Sant'Antonio di Padova: vince studentessa modicana

Carola Maria Scorciapino, della V classe dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica, ha vinto il 47esimo concorso nazionale della Bontà Sant’Antonio di Padova. Carola, si è classificata prima nella sezione narrativa del concorso nazionale, organizzato dall’Arciconfraternita di Sant’Antonio, con il patrocinio del Provincia e del Comune di Padova, della conferenza Episcopale Italiana e della Federazione Istituti di Attività Educative. Il tema del concorso “Il mondo che vorrei, racconta a Papa Francesco il futuro che immagini e per il quale vorresti impegnarti”: 1483 opere partecipanti, delle quali 1036 delle scuole primarie, 312 delle scuole secondarie di I grado, 105 delle scuole secondarie di II grado, 23 Multimediali di singoli o gruppi, 7 fuori concorso, provenienti da 53 Comuni, di 42 Province in 17 Regioni coinvolgendo 71 diverse istituzioni educative.

Carola è stata ricevuto in comune dalle autorità civili proprio per aver contribuito a portare in alto il nome della Città di Modica. L’augurio è che tanti altri giovani, possano riuscire a raggiungere traguardi importanti come quello di Carola, perché come hanno dichiarato la dirigente scolastica, Concetta Spadaro e le insegnanti Patrizia Petriliggeri, Yvelise Sparacino e l’Asacom, Loredana Scifo, bisogna sempre di più credere e puntare sui giovani, perché rappresentano il nostro futuro.