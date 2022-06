"Si drogano e poi ci chiamano", racconto choc di una mamma di Floridia

Una mamma di Floridia ha raccontato su Facebook quanto le sarebbe successo su un'ambulanza del 118 dopo essersi sentita male. Il testo di S.G., comincia così: "Voglio raccontarvi la mia bruttissima esperienza. Ieri una giornata come tante, non mi sentivo molto bene. Arrivata di sera dopo aver cenato, mi sono sentita male. Ero seduta sul mio divano di casa con il mio piccolino che guardavamo i cartoni. Ad un tratto vedo tutto bianco e non riesco nè parlare nè muovermi. Da li comincia il calvario. Arriva il 118, io capivo tutto nonostante non riuscissi a parlare. L'infermiera ausiliare dell'ambulanza cerca di prendermi la vena dicendo alla dottoressa del 118 che ero collassata perché si vedeva che avevo fatto uso di stupefacenti. "Cose da pazzi , si drogano e poi chiamano noi, addosso è pulita però strano". Dicevano queste parole ed io ascoltavo. Si arriva al Pronto soccorso di Siracusa. Sempre l'infermiera: glielo faccio io il tampone, vediamo se si sveglia e rideva. Bene, risultato del tampone negativo. Stavo male perchè avevo assunto un antibiotico e faceva troppo caldo. Signori - chiude il racconto S.G. - questi sono alcuni dei personaggi che ci troviamo al 118 domani appena mi sentirò meglio andrò a denunciare il tutto. Un ringraziamento particolare va ai medici e infermieri del Pronto soccorso che , seppur giovanissimi , mi hanno fatto tutti gli accertamenti in poche ore".