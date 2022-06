Adeguamento sismico al 'Maiore' di Noto con 400 mila euro dei fondi Pnrr

"Insieme al ViceSindaco Salvo Veneziano, responsabile dell’attuazione del programma di Governo, Pnrr e Lavori Pubblici, e all’assessore Giusy Quartararo, che cura la rubrica dell’Istruzione, comunichiamo che la nostra Città è stata l’unica in provincia ad aver ottenuto un finanziamento con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), pari a 400 mila euro per il rifacimento e l’adeguamento sismico di nuovi locali utili per la refezione scolastica. Il plesso scolastico oggetto degli interventi sarà quello del III° Istituto Comprensivo "F. Maiore” in via Roma." A darne notizia sul suo profilo facebook è il sindaco di Noto, Corrado Figura.

"Siamo felici di confermare che la richiesta presentata dal Comune di Noto è tra le prime sei nella speciale graduatoria delle ammesse senza riserve. - scrive il primo cittadino di Noto -

L'attività dell’amministrazione, tuttavia, non si è limitata alla formulazione di questa richiesta, ma si è estesa alla partecipazione ad un altro bando, per il rifacimento della palestra dell'Istituto Maiore e la realizzazione di nuovi servizi igienici. Si procederà, inoltre, a migliorarne l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche.

Naturalmente, vi sono anche altre iniziative che l'Amministrazione sta avviando per migliorare l'edilizia scolastica nella nostra città".