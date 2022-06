Eccellenze locali alla ribalta nazionale: l’esempio di tre imprenditori di Caltagirone

Da Caltagirone giunge la conferma delle grandi potenzialità dell’agricoltura nostrana di qualità. Una significativa realtà del territorio ha, infatti, conquistato, per il quarto anno consecutivo, un significativo riconoscimento. Si tratta del Molino Crisafulli, la società cooperativa che, presieduta da Giuseppe Sammartino, agronomo 38enne, formata pure dal fratello Francesco, ingegnere di 42, e portata avanti sulle orme del padre, Gaetano, ha conquistato il secondo posto, dopo il primo posto consecutivo dei tre anni precedenti, al premio nazionale “Miglior olio di semi di canapa” svoltosi a Frattamaggiore (Napoli).

I tre sono stati ricevuti stamani, in municipio, dal sindaco Fabio Roccuzzo. “Sono onorato di incontrare la famiglia Sammartino – ha dichiarato il primo cittadino -, che ancora una volta si è connotata, grazie a un percorso imprenditoriale intrapreso con intelligenza e spirito di sacrificio, come un’eccellenza nel panorama nazionale, capace di dare lustro a Caltagirone e all’agricoltura di qualità del territorio”.