Incidente stradale sulla Santa Croce-Punta Braccetto: grave un 57enne

E' ancora in prognosi riservata, all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il 57enne di Santa Croce Camerina rimasto gravemente ferito, mercoledì sera, in un incidente stradale verificatosi sulla Santa Croce-Punta Braccetto. All'uomo è stata amputata una gamba: era a bordo di una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un'auto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'ambulanza del 118, i carabinieri e la Polizia locale di Santa Croce.