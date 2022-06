Carlentini, Sandra Piccolo (M5S) nominata assessore nella giunta del sindaco Stefio

La consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle, Sandra Piccolo, è stata nominata assessore nella giunta del sindaco Giuseppe Stefio a Carlentini. "Una scelta ponderata, su cui ci siamo attentamente confrontati con la base e con i nostri portavoce. Entriamo in una giunta a guida Per, sul modello giallorosso già visto a livello nazionale ed in via di definizione anche in regione. Questa scelta vale come una assunzione di responsabilità verso il futuro della cittadina, ad un anno dalle elezioni. E sarà l'occasione per gettare le basi di un progetto che possa condurre Carlentini fuori dalle paludi politiche dell'immobilismo in cui è precipitata", spiega Sandra Piccolo.

"Ho accettato l'incarico con l'obiettivo di contribuire ad allontanare il rischio dissesto. Con responsabilità, ho alla fine risposto di sì alla richiesta del sindaco, per non bloccare l'attività amministrativa in questa fase delicata, in cui alcuni hanno forse messo davanti il tornaconto personale, in vista delle elezioni del 2023. Io ed il MoVimento abbiamo valutato, invece, che prima venissero gli interessi dei Carlentinesi che non possono ritrovarsi con una amministrazione bloccata per dodici mesi o, peggio, in default. Offriremo il nostro contributo, perché il bene comune non può essere ostaggio di operazioni politiche", dice ancora la neo assessore comunale.

Al suo posto in Consiglio comunale entrerà ora Paolo Nigro (M5S).