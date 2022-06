Palermo, sequestrati gadget delle squadre di calcio: ambulanti multati

Diversi controlli dellla Guardia di Finanza di Palermo hanno portato al sequestro di oltre 470 tra magliette di calcio (tra le quali numerose della squadra del Palermo), sciarpe, cappellini posti in vendita abusivamente nella zona del piazzale antistante lo stadio Renzo Barbera. In particolare, in un primo intervento i militari del 2° Nucleo Operativo hanno individuato un ambulante abusivo intento a vendere in strada 165 articoli vari (tra magliette e cappellini con colori riconducibili a note squadre di calcio) in assenza di qualsiasi documentazione che permettesse l'esercizio dell'attività commerciale. Altri tre interventi sono stati effettuati dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Palermo. Il primo nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, nelle immediate vicinanze dello stadio comunale, il secondo in via Piano dell'Ucciardone ed il terzo in via Ernesto Basile, che si sono conclusi con il sequestro di ulteriori 307 capi di abbigliamento sportivo e gadget. Anche in questi casi i venditori non sono stati in grado di esibire ai Finanzieri le necessarie documentazioni autorizzative. In tutti e quattro i casi, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo ai fini della confisca di tutta la merce in vendita.