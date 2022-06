Enzo Bianco: "Mi duole il cuore vedere Catania così abbandonata"

"Mi piange il cuore a vedere Catania così - è questo lo sfogo di Enzo Bianco riguardo il momento estremamente difficile che sta attraversando la Città -. 'Me duele Catania, mi fa male, mi fa dolore' avrebbe detto Miguel de Unamuno, come ha ricordato Antonio Di Grado. Le immagini che vediamo sono quelle di una città abbandonata. La causa: un'amministrazione che non esiste e non se ne va. Ma anche inciviltà diffusa e tollerata. Immagini di sporcizia come mai viste a Catania. Roghi, violenza, arroganza... Basta. Se chi amministra Catania non è capace di fare meglio, abbia la dignità di fare un passo indietro. Meglio un commissario. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire. Di attivarsi. Perché chi deve, faccia".