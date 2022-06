Domani Palermo - Padova per la promozione in serie B: si gioca in un clima da 'A'

Stadio Barbera, ore 21. Oltre trentacinque mila spettatori presenti. Numeri da serie A, ma in palio c'è un posto per la serie B, l'ultimo disponibile dopo i lunghi ed estenuanti play-off di serie C a cui sono "sopravvissuti" Palermo e Padova.

In scena il secondo atto dopo quello di domenica scorsa all'"Euganeo" che ha visto i rosanero vittoriosi per 1-0 grazie all'iniziale preziosissima rete di Roberto Floriano dopo dieci minuti. Ma guai a pensare che la contesa sia chiusa; non devono farlo i 22 in campo così come i tantissimi tifosi (oltre quelli presenti) che seguiranno il match tra le varie tv e piattaforme online perché di certo c'è solo una cosa che la battaglia leale e sportiva tra le due contendenti durerà fino all'ultimo secondo utile. La Lega Pro ha già vinto per lo spettacolo che è stato offerto nell'arco di questo mese intenso e per i numeri e l'interesse che questi spareggi finali hanno catturato.

Ma torniamo alle due contendenti: di fronte un Palermo che in pochi immaginavano potesse arrivare fin qui ma che ci è arrivato con pieno merito e un Padova costruito per vincere, probabilmente più solido e pronto a riprovarci per la seconda volta consecutiva dopo la sconfitta ai rigori con l'Alessandria nella passata stagione.

Silvio Baldini da una parte e Massimo oddo dall'altra hanno avuto il merito di aver rigenerato e dato un tocco in più alle rispettive squadre, insomma due rari esempi in cui il classico metodo all'italiana, fin troppo abusato, di cambiare allenatore ha sortito gli effetti sperati.

Baldini ha dato una identità di gioco al Palermo e ha trasmesso una mentalità vincente; alla fine i rosanero hanno chiuso al terzo posto grazie a 4 successi finali, compreso quello in trasferta sul campo del neopromosso Bari all'ultima giornata. Ai play-off la squadra ha espresso il meglio di sé soprattutto fuori casa: nel primo turno nazionale il Palermo ha battuto a domicilio la Triestina (2-1) per poi pareggiare 1-1 davanti al proprio pubblico; nel secondo turno, 2-1 in casa della Virtus Entella e 2-2 al Barbera; in semifinale, contro la FeralpiSalò, successo sia esterno (3-0) che interno (1-0).

Il Padova, con Massimo Oddo, ha intrapreso un'importante rimonta sul Sudtirol che però alla fine è riuscito ad avere la meglio e a chiudere con 5 punti in più dei veneti; ai play-off la sfida al secondo turno nazionale contro la Juve Under 23 vinta in trasferta per 1-0 e persa in casa con lo stesso punteggio (qualificazione ottenuta in qualità di testa di serie). In semifinale la sfida con il Catanzaro: pareggio a reti bianche in Calabria e successo all'ultimo respiro, in rimonta per 2-1, nella gara di ritorno.

Ora l'ultimo atto della stagione con il Palermo che proverà a difendere il minimo vantaggio ottenuto in trasferta dimenticando il risultato dell'andata perché non è squadra abile a gestire risultati. Il Padova, invece, deve provare a vincere cercando di far valere il proprio tasso tecnico. Due gli assenti, entrambi per squalifica: i rosanero dovranno fare a meno di Samuele Damiani, l'unico vero "metronomo" in mezzo al campo nell'arco di Baldini; i biancoscudati dovranno rinunciare al difensore albanese Arlind Ajeti. Sugli spalti lo spettacolo è assicurato tra due tifoserie, una del sud e una del nord, gemellate, che prima del match consumeranno insieme la tradizionale grigliata.