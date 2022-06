Alunni in visita a stazione carabinieri di Ciminna

A Ciminna, nel Palermitano, circa 60 alunni delle classi I e II elementare dell'istituto comprensivo statale "Don Rizzo", accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica, Giovanna Lascari, hanno visitato la stazione carabinieri.

I bambini hanno anche visionato dei filmati istituzionali e hanno incontrato il personale della stazione.

Oltre ai militari in servizio a Ciminna, era presente un equipaggio del radiomobile con la nuova Alfa Romeo Giulia e anche un'unità del nucleo cinofili di Palermo.

Gli alunni hanno ammirato l'abilità del cane Tyson. Infine, per testimoniare la vicinanza della popolazione ai carabinieri, nel giardino della caserma è stato piantato un albero di ulivo dal comandante della stazione e dalla preside, con il contributo di tutti i bambini presenti, donato dall'Istituto scolastico in ricordo della giornata. (