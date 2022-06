A Caltanissetta si inaugura martedì 14 la mostra “Anime Ruggenti”

Continua il fitto calendario di celebrazioni del Centenario della Coppa Nissena. Il terzo appuntamento sarà la Mostra “Anime Ruggenti” prevista dal 14 al 26 giugno presso il Museo cittadino d’Arte Contemporanea, nella centrale sede di Via Giacomo Matteotti, 2.

La Mostra sarà presentata lunedì 13 giugno alle ore 11 al primo piano di Palazzo Moncada. Ad illustrare i cimeli esposti e l’appassionante storia degli stessi, sarà il Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta Carlo Alessi, unitamente al curatore Calogero Ariosto ed al collezionista Sergio Farinella, che da grande appassionato ha messo a disposizione un gran numero di oggetti esclusivi e foto, oltre ad altri componenti dell’AC nisseno, storici ed esperti della longeva e prestigiosa gara, recentemente inserita nel “Libro dei Luoghi degli Eventi Storici” del LIM (Luoghi dell’Identità e della Memoria) da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

La mostra ripercorre i cento anni, sin dal quel 24 maggio 1922, da quando ebbe luogo l’edizione inaugurale della cronoscalata più longeva e quella che vanta più edizioni disputate in Sicilia.

La presentazione si terrà a Palazzo Moncada e successivamente alle autorevoli illustrazioni, i presenti potranno vederne l’allestimento ed i cimeli in anteprima nella vicina sede del Museo D’Arte Contemporanea. L’apertura al pubblico sarà dal 14 al 26 giugno.