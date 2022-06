Avola, evade dai domiciliari: lo portano a Cavadonna

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto un avolese che, ristretto agli arresti domiciliari e incurante delle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria, si allontanava ingiustificatamente dalla propria abitazione. L’evaso, inizialmente non trovato presso la propria abitazione, è stato notato dai militari dopo circa 10 minuti nascosto tra le vetture in sosta ed è stato prontamente fermato e condotto in caserma ove, a seguito delle formalità di rito, la Procura della Repubblica aretusea ne ha disposto l’arresto e la traduzione presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.