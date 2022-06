Torna il Pride a Roma, in piazza per i diritti Lgbt

Piazza della Repubblica a Roma si tinge con i colori dell'arcobaleno. Migliaia le persone che si sono radunate per partecipare al Pride di Roma e che sfileranno per le strade della Capitale unite dalle parole 'Peace & Love' per chiedere la piena uguaglianza di diritti. Il corteo parte da piazza della Repubblica per arrivare poi a via dei Fori Imperiali e piazza Venezia.

Tra i 15 carri presenti quello del Circolo Mario Mieli, il carro della madrina del pride 2022, la cantante Elodie, e quelli delle famiglie arcobaleno e della comunità ebraica Lgbt+. In piazza anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Lo slogan scelto per l’edizione 2022 del corteo è “torniamo a fare rumore” in omaggio a Raffaella Carrà, icona Lgbt scomparsa il 5 luglio 2021. La manifestazione si celebrerà anchje in altre città italiane e internazionali, da Genova a Tel Aviv, in Israele, fino a Kathmandu e al Disneyland Paris.