Va a trovare il figlio morto sul lavoro, madre muore incidente stradale a Lauria

Una donna - Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora (Cosenza) - è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, in contrada Melara di Lauria (Potenza).

L'anziana era nell'auto guidata dal marito, rimasto ferito in maniera grave, e che è precipitata in un burrone.

L'uomo, soccorso dagli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lagonegro (Potenza).

Secondo quanto si è appreso, i coniugi stavano facendo ritorno in Calabria dal Lazio, dove si erano recati in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.