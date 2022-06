Modica, domenica 12 al Teatro Garibaldi in scena gli allievi del Coreutico "Verga"

Altro importante appuntamento in musica con i giovani allievi del Liceo Coreutico “Verga” di Modica, che torneranno sul palco del Teatro Garibaldi domenica 12 giugno con una rappresentazione dal titolo “Racconti tra fantasia e realtà”. Lo spettacolo sarà diviso in due parti, gli spettatori potranno intraprendere un viaggio tra le parole, parole mimate, cantate, danzate. Nella prima parte, dal titolo “Coppelia - La ragazza dagli occhi di smalto”, il pubblico verrà condotto in un villaggio della Galizia dove con ironia si narrerà il girotondo amoroso, ironico e surreale, tra la bella Swanilda, il fidanzato Franz, la bambola Coppelia ed il mago Coppelius. Regina di questo racconto comico danzato è la pantomima, che guiderà lo spettatore tra danze nazionali, movimenti meccanici di automi e festeggiamenti del villaggio. Tratto dal racconto fantastico di E.T.A. Hoffmann “L'uomo di sabbia”, lo spettacolo ripropone la coreografia originale di Ninette De Valois dopo Arthur Saint-Léon, con riadattamento coreografico a cura di Giorgia Bernadette Maugeri e Giuliana Voi. Musiche originali di Leo Delibes con riadattamento musicale a cura di Alessandra Picceri e Sergio Civello.

La seconda parte “Di – Segni senza tempo” tratterà invece situazioni umane, che si svolgono in gruppo in quanto frutto delle interazioni tra gli uomini e che non hanno una collocazione temporale definita: ieri, oggi, domani. Situazioni di sconforto, dinamiche solidali di gruppo, potenze che decidono sulle sorti dell’umanità. Piccole storie che si concludono con una morale comune: una proiezione di speranza sul genere umano, sulle sue capacità e sul futuro.

Le musiche spaziano dalle composizioni di Antonio Vivaldi alle più contemporanee di Friedrich Cohen, Olafur Arnalds e Andrea Amici, riadattate dai proff. Alessandra Picceri, Sergio Civello, Elvira Mazza e Davide Sciacca. A curare le coreografie delle esibizioni le professoresse Fabiana De Luca, Giorgia Maugeri e Giuliana Voi. I protagonisti della serata saranno gli alunni delle classi 2^, 3^ e 4^ del Liceo Coreutico, un vero e proprio corpo di ballo composto da ragazze e ragazzi provenienti da tutta la provincia di Ragusa. Al loro fianco si esibiranno alcuni alunni del Liceo Musicale, simbolo del bellissimo connubio tra musica e danza. Interpreti ospiti: canto Roberta Paolino, alunna di Elvira Mazza; chitarra e pianoforte Elanor Bongiorno e Bryan Farese, alunni di Andrea Amici.

Referente dell’Indirizzo Coreutico è la Professoressa Giuliana Voi, il Dirigente dell’Istituto “Verga” è il Professore Alberto Moltisanti.