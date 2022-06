Atletica, il modicano Giorgio Adamo si laurea a Grosseto Campione Italiano Master 5000 metri categoria M50

Prestigioso risultato per l'atleta modicano Giorgio Adamo. Venerdì pomeriggio, a Grosseto, Adamo ha, infatti, vinto i Campionati Italiani Master 5000 metri. L’atleta della Running Modica del presidente Emanuele Assenza raggiunge un meritato traguardo sostenuto dal suo allenatore Salvo Pisana, nella categoria M 50. La notizia del successo è stata diffusa dallo stesso atleta sul suo profilo facebook. "È doveroso ringraziare la mia società la ASD Running Modica del presidente Emanuele Assenza , il mio allenatore e caro amico Salvo Pisana , il mio osteopata e fisioterapista il Ddottor Gianpaolo Scala, il mio massaggiatore Gianni Di Raimondo, il mio nutrizionista il DottorAntonio Napolitano, la mia famiglia Daniela Bellaera, Marco Adamo e Simone Adamo e tutti gli amici che mi hanno sostenuto durante qu esta avventura”. Decisivo per il successo conseguito a Grosseto l'allungo negli ultimi cento metri di Adamo che ha lasciato dietro di lui quattro atleti che nulla hanno potuto per opporsi alla progressione di Adamo.