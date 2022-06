Immigrazione, in arrivo altro decreto flussi per esigenze di manodopera

Sarà un altro decreto flussi, il secondo in sei mesi, a rispondere alle esigenze di manodopera nelle imprese italiane. Il provvedimento, annunciato nelle settimane scorse da esponenti di governo leghisti, è ormai prossimo al varo. E a confermarlo è stato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, precisando che "i numeri saranno più elevati" rispetto ai 69.700 immigrati extracomunitari regolarizzati con il decreto di dicembre. A quanto ammonti la quota, stavolta, non è ancora noto (sono in corso le consultazioni con le parti sociali per determinare il fabbisogno), né quale sarà la distribuzione tra le Regioni. Difficilmente, però, i numeri saranno all'altezza delle carenze denunciate nel solo settore degli stagionali che, secondo il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (Lega), già sono quantificabili in "350mila lavoratori". Altro settore in credito di manodopera, soprattutto per l'urgenza di soddisfare le domande del Superbonus, è quello edilizio, per quale il ministero del Lavoro ha siglato il 16 maggio un protocollo con i sindacati e l'Ance, l'associazione nazionale di categoria, per l'inserimento di almeno 3mila stranieri già titolari di protezione internazionale, o la cui pratica è in via di esame. La selezione, gestita dai Centri di accoglienza straordinaria e dal Sistema di accoglienza e integrazione, comporta poi l'inserimento nei percorsi di formazione delle scuole edili, con tirocini da svolgere direttamente presso le imprese.

Il governo, insomma, sta lavorando all'accelerazione delle procedure di regolarizzazione per venire incontro alle necessità diffuse in tutte le categorie, compresa quella dell'agroalimentre.

"Bisogna prontamente corrispondere alle richieste che arrivano dal mondo produttivo", ha messo in chiaro il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni (Lega), nel mezzo delle polemiche sul reddito di cittadinanza che scoraggerebbe l'impiego di lavoratori italiani. Non a caso, rispetto agli ultimi anni, sono per ora sottotono le proteste contro gli sbarchi, nonostante gli aumenti fin qui registrati. Al netto dei circa 100mila profughi arrivati dall'Ucraina, secondo i dati del Viminale diffusi l'8 giugno, da inizio anno sono sbarcati in Italia 21.193 migranti: erano stati 15.195 nello stesso periodo del 2021 e 5.472 nel 2020. La strategia di contenimento attuata dai governi del Mediterraneo passa sempre attraverso i rapporti di cooperazione con i Paesi di partenza (la Libia, nel caso dell'Italia), ma a livello europeo si stanno sudiando altre soluzioni sulla falsariga di quanto accaduto dopo l'invasione dell'Ucraina, con il superamento dell'obbligo di ospitalità nel primo Paese di accoglienza e l'equa distribuzione dei profughi. Il dossier passerà a breve alla prossima presidenza di turno ceca.