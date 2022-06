Ragusa, Finali Under 19 di basket maschile al Pala Padua: vanno in finale Stella Azzurra e Borgomanero

Arrivano al sesto giorno di gara le Finali U19 eccellenza maschile a Ragusa. In un pala Padua gremitissimo vanno in scena le semifinali. Prima gara tra Bassano e Stella Azzurra e seconda gara tra College Basket Borgomanero e Livorno. Dopo due partite avvincenti e ad altissimi ritmi andranno in finale i romani della Stella Azzurra e Borgomanero. Ecco il dettaglio delle partite:

Gara 33. Orange1 Bassano - Stella Azzurra: 63 - 84

Dopo un primo tempo sul filo dell’equilibrio, Stella Azzurra alza l’intensità in campo, domina a rimbalzo e conquista meritatamente la finale.

Ndzie da un lato e Calamita dall’altro i protagonisti nell’avvio ad alta intensità e giocato sul filo dell’equilibrio (12-12 al 5’). Le due squadre si sfidano a viso aperto in un botta e risposta continuo, ricco di belle combinazioni. Visintin fa lo slalom tra le torri difensive di Bassano e lancia il minibreak capitolino (22-27) accorciato dalla tripla di Marangoni alla prima sirena.

Stella Azzurra riparte con maggiore intensità con Menalo dall’angolo a dare avvio al nuovo affondo (5-0). Con Fiusco osservato speciale, i ragazzi di Papi soffrono nella costruzione del gioco offensivo e faticano a contenere gli avversari che vanno anche +11. I 5 consecutivi di Porto danno la scossa i veneti che riprendono quota tra il primo ed il secondo tempo. Bamba riduce ad un possesso lo svantaggio (43-45) ma l’aggancio non riesce. I romani alzano la contraerea sul pitturato e ricacciano indietro Sarr e compagni che concedono troppe palle perse. Nel quarto periodo Roma dilaga e conquista la finale.

“Ho visto bene i ragazzi - ha detto al termine dell’incontro coach D’Arcangeli - Per 40’ le cose che abbiamo pensato di fare in attacco ed in difesa sono riuscite. Stimo moltissimo i nostri avversari e sono molto contento della vittoria. Non era scontato imporci sotto canestro perché loro hanno ragazzi con grande fisicità. Faccio i complimenti ai ragazzi perché non hanno avuto paura in area”.

Orange1 Bassano: Marangoni 4, Fiusco 12, Brescianini 4, Van der Knaap ne, Porto 7, Deminicis ne, Nnabuife 2, Diawara 9, Mazzotti 9, Bamba 3, Sarr 7, Calamita 6.

All. Papi.

Stella Azzurra: Maglietti 8, Rapini, Fresno 9, Pugliatti 4, Menalo 11, Visintin 11, Innocenti 20, Ndzie 21, Sarcinella, Giannozzi, Salvioni, Bocevski ne.

All. D’Arcangeli.

Gara 34. College Basketball Borgomanero - Pall. Don Bosco Livorno: 80-73

Borgomanero vince una partita combattuta e ben giocata, contro una squadra che ha avuto il merito di non mollare mai, conquistando la prima finale nella sua storia.

Subito in ritmo le due squadre in campo in un testa a testa che lascia ben sperare per il proseguo del match. Con Bechi a dettare i tempi, la Pallacanestro Don Bosco prova ad allungare (13-17) ma è Borgomanero a chiudere avanti nel primo periodo grazie al 6-0 firmato Loro, Cecchi, Piscetta.

Il parziale piemontese arriva a 11-0 in avvio del secondo tempino (24–17). Allan e Mancini tornano a muovere lo score dei blu ma l’inerzia rimane in mano alla squadra di Di Cerbo che conferma le buone percentuali dalla lunga distanza e si trova ai 20’ con un distacco in doppia cifra.

Gap azzerato al rientro dalla pausa lunga. Il play in maglia blu ne mette 8 in un amen e riapre il match tra gli applausi del PalaPadua (45-45 al 24’). Con pazienza, il College Basketball riparte a macinare bel gioco scappando nuovamente avanti. Livorno non molla. Sotto di 10 in apertura dell’ultima frazione di gioco, i ragazzi allenati da Ricci spingono con Kuuba e Allan per il 69-68 quando mancano meno di 3’ alla quarta sirena.

Boglio e Loro firmano il 7-0 che ricaccia indietro gli avversari che rispondono a tono con Bechi e Mazzantini in un finale incandescente (76-73). Nell’ultimo minuto Livorno spreca la la tripla del pareggio mentre sono chirurgiche le mani di Loro che consegna la vittoria al College Basketball.

“È stata una partita esplosiva - ha detto Di Cerbo - in cui i miei ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Complimenti a Livorno per essersi battuti in maniera leale e decisa. Alla fine però qualche situazione ha premiato noi e ci andiamo a prendere questa prima finale nella storia del College Borgomanero”.

College Basketball: Cecchi 18, Jovanovic 2, Pozzato ne, Piscetta 6, A. Ferrari 14, F. Ferrari 2, Loro 16, Boglio 12, Attademo 2, Ghigo 8, Fedorenko ne.

All. Di Cerbo.

Pall. Don Bosco Livorno: Ciano ne, Bechi 13, Gamba ne, Maniaci, Mazzantini 14, Carlotti ne, Kuuba 15, Geromin 2, Apolloni 2, Mancini 7, Onojaife 20, Mori 2.

All. Ricci