Modica, auto d'epoca e Fiat 500 in bella mostra lungo il Corso Umberto

Decine di macchine d'epoca e di Fiat 500 lungo il corso Umberto, a Modica, questa mattina, per la gioia di nostalgici delle quattro ruote e delle mitiche 500. Si sono dati appuntamento nella città della Contea per il decimo raduno dei Club Fiat 500 e sono arrivati da tutta la Sicilia. Come sempre, auto tirate a lucido e tanta curiosità da parte di turisti e modicani che hanno avuto la possibilità di ammirare tanti modelli che hanno fatto la storia dell'automobile in Italia e all'estero.