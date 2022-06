Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania ingaggia il centroboa Gaia Gagliardi

È considerata una delle giovani più promettenti della pallanuoto femminile italiana e dalla prossima stagione indosserà la calottina dell'Ekipe Orizzonte. Gaia Gagliardi, centroboa in arrivo dal Bogliasco, è il primo acquisto della società rossazzurra, che dopo la vittoria del ventiduesimo scudetto si è subito messa al lavoro per rinforzare la rosa della prima squadra. Classe 2001, cresciuta nella Locatelli e con un'esperienza al Rapallo, ha già messo in mostra il suo talento tra le file della Pallanuoto Trieste e poi proprio del Bogliasco.